سعاد الشيباني عضوة بلجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد العربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إعادة تشكيل لجانه العاملة، وقد تم اختيار الليبية سعاد الشيباني في عضوية لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد العربي لكرة القدم.



ومن ضمن اللجان التي أُعيد تشكيلها لجنة كرة القدم النسائية، وتم اختيار الليبية سعاد الشيباني في عضوية اللجنة بعد أن تم الدفع بها من قبل الاتحاد الليبي للعبة لما تملكه من كفاءة وخبرة في العمل بالرياضة النسائية وخاصة كرة القدم النسائية.

يذكر أن سعاد الشيباني تشغل منصب عضوة مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيسة لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم.