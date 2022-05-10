Atwasat

فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 10 مايو 2022, 02:49 مساء
فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة
منافسات السلة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

جرت أمس الإثنين، بقاعة المرج مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة السلة، انتهت بفوز منتخب 18 عاما على السلفيوم بنتيجة (69-23).

واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع مباراة واحدة، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستجمع الأهلي طرابلس والمدينة، وغدا الأربعاء ستقام ثلاث مباريات بقاعة المرج، منتخب 18 عاما يلتقي المروج.

وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

مفكرة النتائج
سُجل في أولى أسابيع الإياب لدوري السلة فوز الهلال على المروج (71-60)، والاتحاد على المدينة (75-41)، والأهلي طرابلس على اليرموك (71-32)، والجزيرة على الأولمبي (54-36)، والأهلي بنغازي على التحدي (100-56).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو ...
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم
الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم
فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة
فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
المزيد
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري ......
سعاد الشيباني عضوة بلجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد العربي
سعاد الشيباني عضوة بلجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد ......
المنتخب الليبي يحرز نتائج جيدة في البطولة الأفريقية للكرة الحديدية (صور)
المنتخب الليبي يحرز نتائج جيدة في البطولة الأفريقية للكرة ......
فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة
فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة...
الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم
الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط