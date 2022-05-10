فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين، بقاعة المرج مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة السلة، انتهت بفوز منتخب 18 عاما على السلفيوم بنتيجة (69-23).

واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع مباراة واحدة، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستجمع الأهلي طرابلس والمدينة، وغدا الأربعاء ستقام ثلاث مباريات بقاعة المرج، منتخب 18 عاما يلتقي المروج.

وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.