انطلاق بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الأحد، بتونس بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة رجال، وأسفرت النتائج عن فوز الأهلي المصري على الأولمبي القليبي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3-0) كانت نتائجها (25-20، 32-30، 25-19).

أيضا فاز الموانئ الكيني على ملابو الإثيوبي بثلاثة أشواط لشوطين (3-2) كانت نتائجها (25-21، 21-25، 28-26، 21-25، 15-13)، كما فاز جيزا الروندي على ميناء دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتائجها (25-18، 20-25، 25-21، 31-29).

في الوقت نفسه فاز الجمارك النيجيري على بنك الأسهم الكيني (3-0) كانت نتائجها (25-21، 25-12، 25-19).