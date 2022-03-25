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اختيار الليبي موسى عقيل عضوا بالاتحاد العربي للجودو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 25 مارس 2022, 10:24 مساء
اختيار الليبي موسى عقيل عضوا بالاتحاد العربي للجودو
أعضاء الاتحاد الليبي للجودو. (الإنترنت)
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انطلقت بصالة آرينا بالعاصمة الأردينة، البطولة العربية للجودو، بمشاركة 315 لاعبًا ولاعبة مثلوا 22 ناديًا من 16 بلدًا عربيًا.

وعلى هامش البطولة، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، مجلس إدارة الاتحاد الجديد، لأربعة أعوام مقبلة برئاسة القطري خالد العطية، ونائبه الأردني علي ملحس عن بلد المقر الأردن، والمصري مرزوق محمد نائبًا أول والسعودي حسين المالكي نائبًا ثانيًا، والتونسية أحلام الشيخاوي نائبًا  عن العنصر النسوي.

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وضم مجلس إدارة المكتب التنفيذي الأعضاء موسى عقيل (ليبيا) ومحمد السجواني (الإمارات) وغانم محمود (جيبوتي) وعماد قدور (سورية) وعدي الربيعي (العراق) وجهاد عويضة (فلسطين) وعيد العنزي (الكويت).

ومثل ليبيا في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الليبي للجودو، موسى عقيل وأمينه العام عبدالسلام الشفلو.

المشاركون في البطولة
وشارك من ليبيا مركز ناشئين الفرسان، ومن الأردن 7 أندية، العارضة الرياضي ومركز الاتحاد ومركز النسيم الرياضي ومركز الهاشمية الرياضي ومركز صقور البتراء ونادي الشعلة ونادي بصيرا، ومن الجزائر، الشرطة وهران والصاعد للرياضات القتالية، ومن مصر الصيد ومؤسسة الإسكندرية ونادي الجيش (العراق)، والشباب الرياضي، والكويت (الكويت)، ونادي مركز بونين الرياضي (فلسطين)، ونادي بردي دمشق (سورية)، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ونادي النصر الرياضي بدبي (الإمارات)، وشرارة لحج ونادي الشرطة ونادي نمر الرياضي (اليمن).

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