اختيار الليبي موسى عقيل عضوا بالاتحاد العربي للجودو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بصالة آرينا بالعاصمة الأردينة، البطولة العربية للجودو، بمشاركة 315 لاعبًا ولاعبة مثلوا 22 ناديًا من 16 بلدًا عربيًا.

وعلى هامش البطولة، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، مجلس إدارة الاتحاد الجديد، لأربعة أعوام مقبلة برئاسة القطري خالد العطية، ونائبه الأردني علي ملحس عن بلد المقر الأردن، والمصري مرزوق محمد نائبًا أول والسعودي حسين المالكي نائبًا ثانيًا، والتونسية أحلام الشيخاوي نائبًا عن العنصر النسوي.

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وضم مجلس إدارة المكتب التنفيذي الأعضاء موسى عقيل (ليبيا) ومحمد السجواني (الإمارات) وغانم محمود (جيبوتي) وعماد قدور (سورية) وعدي الربيعي (العراق) وجهاد عويضة (فلسطين) وعيد العنزي (الكويت).

ومثل ليبيا في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الليبي للجودو، موسى عقيل وأمينه العام عبدالسلام الشفلو.