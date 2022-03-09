بث مباشر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا»، مواجهة بين فريق الهلال مع الأهلي بنغازي، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ13) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن الأهلي بنغازي يدخل المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بـ34 نقطة، بينما يدهل الهلال المواجهة رابع المجموعة بـ17 نقطة.

فريق الأهلي بنغازي. (الإنترنت)