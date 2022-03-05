الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، أمس الجمعة، بعثة فريق «الاتحاد» إلى جنوب أفريقيا في رحلة شاقة استمر لأكثر من 15 ساعة جوًّا وبرًا إلى جنوب أفريقيا، على متن رحلة خاصة للخطوط الأفريقية استعدادًا لمواجهة «رويال ليوباردس» غدًا الأحد.

يأتي هذا ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من منافسات كأس «الكونفدرالية» الأفريقية للموسم 2021-2022.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم المباراة الثانية لفريق «الاتحاد» في الجولة الثالثة، من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتعادله مع فريق «شبيبة الساورة» الجزائري.

بتلك النتيجة، رفع «الاتحاد» رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، وهو ما وصل إليه «شبيبة الساورة» أيضًا، ولكن من ثلاث مباريات في مسابقة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

وينتظر «الاتحاد» تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى تعزيز رصيده في المجموعة، التي تضم «الاتحاد» و«شبيبة الساورة» و«رويال ليوباردس» وفريق «أورلاندو» الجنوب أفريقي.

فريق «أرولاندو» برصيد ست نقاط من ثلاث مبارياتن ولفريق «الاتحاد» أربع نقاط من مباراتين، و«شبيبة الساورة» أربع نقاط من ثلاث مباريات و«رويال ليوباردس» دون نقاط من مباراتين.