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بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر × الهلال» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 03:39 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر × الهلال» في الدوري الممتاز
مباراة «الأخضر والهلال» في الدوري الممتاز. (الإنترنت)
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يشهد ملعب «شيخ الشهداء» بمدينة البيضاء، مواجهة بين فريق الأخضر أمام نظيره الهلال، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ12) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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يذكر أن مباراة الفريقين التي أُقيمت بين الهلال والأخضر في ذهاب بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجاري انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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