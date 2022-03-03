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اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الثامن لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 03 مارس 2022, 02:49 مساء
اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الثامن لدوري اليد
دوري اليد. (الإنترنت)
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تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الأسبوع الثامن للدوري الليبي لكرة اليد، في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022) بإقامة 4 مباريات.

وبقاعة زوارة فريق الأهلي بنغازي يحل ضيفًا على الجزيرة، وبقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية طرابلس ستقام ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الشرطة مع بنغازي الجديدة، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الهلال، وفي ثالث المباريات الاتحاد يلتقي النصر.

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مباريات الجمعة
وغدًا الجمعة، ستقام بقاعة المرج آخر مباريات الجولة الثامنة للدوري الليبي لكرة اليد، وتجمع المروج وضيفه النجمة.

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