«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيعود لاستئناف نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خلال الفترة من 21 إلى 29 ماس المقبل استعداداً للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة، وينتظر أن يخوض «فرسان المتوسط» مباراتين وديتين دولتين أمام كل من منتخبي موريتانيا وموزمبيق، وفيما يتعلق بمصير ومستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، أكد الشلماني أنه تم توجيه الدعوة له للحضور إلى طرابلس خلال الأسبوع المقبل والجلوس معه لمناقشة مستقبله مع المنتخب الوطني ومدى استمراريته على رأس الجهاز الفني من عدمه، وسيتخذ مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قراره بهذا الشأن.

وينتهي عقد الإسباني خافيير كليمنتي، مع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بنهاية العام الجاري، وتحديداً بنهاية ديسمبر المقبل، وسط حالة من القلق وعدم الاستقرار مع المدرب الأجنبي، ويزداد القلق مع قرب بدء التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار «كان 2023»، دون أن تتضح خريطة العمل بشكل قوي في المستقبل القريب، بعد أن أخفق منتخب ليبيا في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية الـ33 بالكاميرون، التي فاز بلقبها أخيراً منتخب السنغال على حساب مصر، فضلاً عن الإخفاق في الوصول إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022» في مارس المقبل.

قرعة تمهيدي تصفيات كأس أمم أفريقيا

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا، التي تقام صيف العام المقبل في كوت ديفوار، وتقام البطولة للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 منتخباً، على غرار نسختي مصر والكاميرون العامين 2019 و2022، وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عن ست مواجهات تجمع بين إريتريا وبوتسوانا، وساو تومي مع موريشيوس، وجيبوتي ضد جنوب السودان، كما يلتقي منتخب سيشل مع ليسوتو، والصومال ضد إي سواتيني، وأخيراً تشاد أمام جامبيا.

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كما أعرب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن ثقته الكاملة في قدرة كوت ديفوار على استضافة الحدث القاري المرتقب، كما أعلن «كاف» إقامة مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس 2023، يومي 21 و29 مارس المقبل.

تحديث «فرسان المتوسط»

ويسعى كليمنتي لتحديث صفوف المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة، وبدأت المهمة خلال وديتي الكويت، حيث تواجد فاضل سلامة لاعب «الأهلي بنغازي»، والمهدي الكوت من «الأخضر»، ومعاذ المنصوري حارس مرمى «أبوسليم»، ويوسف فايق وطارق ابشارة لاعبي نادي «الأولمبي»، للمرة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 لاعباً، وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، لتضم في مجملها معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري ومعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التربي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة والمهدي الكوت وفاضل سلامة وأحمد المقصي وعمر الخوجة والشامخ العبيدي ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق».

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الترقب الأهم والمنتظر، سيكون لخافيير كليمنتي، بعد أن ألمح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني، إلى إمكانية إقصائه وإقالته نهائياً من منصبه دون رجعة، إذا لم يلتزم كليمنتي بالحضور إلى ليبيا، ليزيد الأمور تعقيداً حول مستقبله مع «فرسان المتوسط»، خصوصاً أن عقده ممتد حتى نهاية العام الجاري 2022، وسبق وعقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعاً، بمدينة البيضاء برئاسة رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني وأعضاء المجلس، وقال الشلماني: «جرى الاتفاق على استدعاء مدرب المنتخب الوطني كليمنتي في بداية العام لوضع النقاط على الحروف معه، لأننا سبق لنا أن استدعيناه عدة مرات، وهو يطلب التأجيل، إن كان لا يلبي هذا الاستدعاء سيُجرى تطبيق بنود العقد، ويمكن فسخ العقد معه بالتراضي، والبحث عن مدرب على مستوى عالٍ بالتنسيق مع المختصين؛ لأن المدير الفني يتحمل مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداءً من الفئات السنية إلى المنتخب الأول».

وودع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، المقرر إقامتها بين عشرة منتخبات في القارة السمراء خلال مارس المقبل، واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

مدرب منتخب ليبيا، خافيير كليمنتي. (الإنترنت)