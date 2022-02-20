الليبي جمال بنور يقود «الكوكب» السعودي للانتصار على «الابتسامة» (11-0)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق براعم «الكوكب» السعودي لكرة القدم تحت 13 عامًا، تحت قيادة مدربه الليبي جمال بنور، تحقيق الانتصارات المتتالية دون هزيمة أو تعادل، حيث سجل «الكوكب»، أمس السبت، فوزًا عريضًا على فريق «الابتسامة» في الدور الثماني لبطولة الكأس بالمملكة العربية السعودية بنتيجة (11-صفر)، جاءت بتوقيع الهداف عبدالرحمن السفياني (9 أهداف)، وهدف لكل من اللاعبين على الغزواني وإبراهيم أعطيف، وستقام مبارة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب «الابتسامة».

سجل انتصارات

في المرحلة الأولى توج «الكوكب» بكأس بطولة مدينة الخرج، مسجلًا عشرة انتصارات متتالية دون هزيمة أو تعادل كانت نتائجها، الفوز على نادي «الشرق» ذهابًا (5-1) وإيابًا (8-2)، والفوز على «السد» ذهابًا (2-1) وإيابًا (4-3)، والفوز على «الشعلة» في ديربي مدينة الخرج ذهابًا (5-1) وإيابًا (4-2)، والفوز على «السلمية» ذهابًا (4-3) وإيابًا (5-1)، الفوز على «العين» ذهابًا (4-1) وإيابًا (5-1).

تأهل «الكوكب»

وتأهل «الكوكب» إلى المرحلة الثانية على مستوى المملكة، وفي الدور 32 حقق «الكوكب» فوزًا عريضًا على «عكاظ» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز في الدور 16 على براعم «العدالة» بستة أهداف دون مقابل، وفي ذهاب الدور الثماني فاز على «الابتسامة» بنتيجة عريضة (11-صفر).

براعم ««الكوكب»» تمكنوا من تسجيل 67 هدفًا في 13 مباراة بمعدل فاق 5 أهداف في كل مباراة، ويتصدر نجم ««الكوكب»» الموهبة عبدالرحمن السفياني قائمة الهدافين على مستوى المملكة العربية السعودية برصيد 32 هدفًا.

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكوكب السعودي. (فيسبوك)

المدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي. (فيسبوك)