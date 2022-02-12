بن مولاهم لـ«بوابة الوسط»: مسودة قانون عام الرياضة كانت في حاجة لعرض أوسع

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد الأمين العام الأسبق لاتحاد ألعاب القوى والمتخصص في الإدارة الرياضية حسن بن مولاهم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه كان يتمنى أن تعرض مسوَّدة قانون عام الرياضة بشكل أكبر وأوسع على اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية والمراكز الشبابية.

وأضاف بن مولاهم أنه كان يجب عرض المسوَّدة بتأنٍ والاستماع لكل الملاحظات، بشكل أفضل للخروج بأكبر عدد ممكن من المكاسب.



وقال بن مولاهم في تصريحه إلى «بوابة الوسط»: «إن ذلك يندرج ضمن تفادي الهفوات القانونية التي قد تحدث لتحصين هذا القانون حتى لا تحدث أي مشاكل مستقبلًا».