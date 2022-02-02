«كاف» يزف خبرا سعيدا لنادي الاتحاد قبل مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خفف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر لجنته الخاصة بالعقوبات عقوبة الإيقاف بحق حارس مرمى فريق الاتحاد معاذ اللافي إلى 4 مباريات بدلًا من 6 ليكون متاحًا للتشكيلة الاتحادية في إياب دور المجموعات من كأس «الكونفدرالية».

وكان «كاف» أصدر عقوبة ضد حارس مرمي الاتحاد جراء الخشونة التي قام بها في مباراة الاتحاد والترجي ضد اللاعب حمدو الهوني لاعب فريق الترجي.

من جهة أخرى، قرر «كاف» تأجيل مباراة الاتحاد الأولي في دوري المجموعات إلى الثالث من مارس المقبل، وقد جاء هذا القرار بعد تأجيل مباراة شبيبة القبائل وليوبارد لحسم ورقة التأهيل الأخيرة بالمجموعة.