«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختتمت مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة آخر مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة الكبرى، التي جمعت دربي مدينة بنغازي بين «الأهلي بنغازي» و«النصر»، التي انتهت بفوز فريق «الأهلي بنغازي» بهدف دون رد، وكانت المسابقة شهدت تنافساً قوياً في المجموعتين، الأولى والثانية، بعد أن عرفت المسابقة رقم «47» طريق الانتظام والاستقرار، لينتهي الدور الأول في موعده بالشكل المرسوم له، ويصبح «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلي الشتاء.

المجموعة الأولى

شهدت نتائج المجموعة الأولى، فوز «الأهلي بنغازي» على «النصر» بهدف دون مقابل، وتعادل سلبياً «الهلال» و«شباب الجبل»، وفاز «الصداقة» على «خليج سرت» بهدف دون رد، وفاز «التعاون» على «التحدي» بهدف دون رد، وفاز «الأخضر» على «دارنس» بثلاثة أهداف نظيفة.

المجموعة الثانية

فاز «الأهلي طرابلس» على «أبوسليم» بهدفين دون مقابل، وفاز «الخمس» على «الشط» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل سلبياً «الاتحاد» و«السويحلي»، وفاز «المدينة» على «المحلة» بنتيجة هدفين دون رد، وتعادل بهدف «الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي».

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ترتيب المجموعة الأولى

بطل مرحلة الذهاب «الأهلي بنغازي» 27 نقطة، و«الأخضر» 22 نقطة، و«النصر» ثالثاً برصيد 16 نقطة، و«الهلال» 15 نقطة، و«التعاون» 11 نقطة، و«الصداقة» 10 نقاط، و«دارنس» 9 نقاط، و«شباب الجبل» 8 نقاط، و«التحدي» 5 نقاط، و«خليج سرت» 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

«الاتحاد» 19 نقطة، «الأهلي طرابلس» 16 نقطة، «السويحلي» 15 نقطة، «الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي» 12نقطة، «المدينة» 11نقطة، «أبوسليم10» نقاط، «المحلة» 9 نقاط، «خليج سرت» نقطتان.

نظام البطولة

يتكون الدوري الليبي هذا الموسم من 20 فريقاً، تضم كل مجموعة 10 فرق، ليكون مجموع المباريات 90 مباراة، في كل مجموعة 45 مباراة، وقد تم تسجيل 18 هدفاً خلال الأسبوع التاسع، وتم تسجيل في مرحلة الذهاب 180هدفاً، بواقع 109 أهداف في المجموعة الأولى، و71 هدفاً في المجموعة الثانية.

بطل المرحلة

بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى فريق «الأهلي بنغازي» بالعلامة الكاملة 27 نقطة، من تسع جولات دون أي خسارة أو تعادل، ووصيف المجموعة الأولى فريق «الأخضر» بـ22 نقطة، وحل ثالثاً فريق «النصر» برصيد 16 نقطة، وبطل مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية فريق «الاتحاد» برصيد 19 نقطة، 5 فوز وأربعة تعادلات ولم يخسر أي مباراة، ووصيف المجموعة الثانية فريق «الأهلي طرابلس»، الذي تعثر في المباريات الأولى من خلال خسارة في الأسبوع الثاني أمام «الاتحاد»، والتعادل في 4 مباريات، والفوز في أربع مباريات برصيد 16 نقطة، وثالث المجموعة الثانية فريق «السويحلي» برصيد 15 نقطة، فاز في أربع مباريات، وثلاثة تعادلات وخاسرتان.

مجموعة الوسط

في المجموعة الأولى فرق «الهلال» 15 نقطة في الترتيب الرابع، «التعاون» 11 نقطة في الترتيب الخامس، «الصداقة» في الترتيب السادس 10 نقاط، وفي المجموعة الثانية، «الاتحاد المصراتي» و«الأولمبي» 12 نقطة، و«المدينة» 11 نقطة، و«أبوسليم»10 نقاط.

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المراكز الأخيرة

مجموعة المراكز الأخيرة في المجموعة الأولى، فرق «دارنس» 9 نقاط، «شباب الجبل» 8 نقاط، «التحدي» 5 نقاط، «خليج سرت» 3 نقاط، وفي المجموعة الثانية «الخمس» و«المحلة» 9 نقاط، و«الشط» بنقطتين.

ثبات مدربين

شهدت مباريات الذهاب تغييراً في الأطقم التدريبية لكل الفرق، عدا فرق «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«النصر» و«الأخضر»، التي أبقت على مدربيها، وشهدت استقراراً فنياً، ففي «النصر» تواجد ناصر الحضيري، و«الهلال» المدرب التونسي طارق ثابت، و«الأهلي بنغازي» ردان، و«الأخضر» المدرب التونسي سمير شمام في المجموعة الأولى.

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تعاقدات مدربين

تعاقدت إدارة «دارنس» أخيراً مع المدرب التونسي أنيس العيساوي، وشهدت المجموعة الثانية تغييراً في أطقم التدريب، ولم يوجد استقرار فني لكل المجموعة، حيث تمت إقالة أو استقالة عشرة مدربين في هذه المجموعة غادرو أنديتهم، وتم اللجوء إلى المدرسة التونسية، حيث يوجد في المجموعة الثانية سبعة مدربين من تونس، وأربعة مدربين وطنيين، وهم مدرب «المدينة» حمدي بطاو، و«أبوسليم» رضا عطية و«المحلة» راضون الديب وجمال خميس في «الشط»، أما باقي المجموعة فكلهم مدربون من تونس «الأهلي طرابلس» المدرب فتحي جبال، و«الاتحاد» محمد الكوكي، و«الخمس» جمال خشارم، وكمال الزعيم في «السويحلي»، ومنير اجبيل «الأولمبي»، و«الاتحاد المصراتي» مراد العقبي، ليصل عدد المدربين التوانسة حتى نهاية مرحلة الذهاب 12 مدرباً من عشرين فريقاً.

متفرقات مرحلة الذهاب

أفضل حراس مرحلة الذهاب معاذ اللافي حارس مرمى «الاتحاد» هدفين، ومراد الوحشي 3 أهداف، وعماد رجب حارس فريق «دارنس» 4 أهداف، ومحمد نشنوش حارس «الأهلي طرابلس» 4 أهداف، وعلي شنينة حارس «السويحلي» 4 أهداف.

هدافو مرحلة الذهاب

يأتي المحترف التونسي هيثم الجويني على راس هدافي المرحلة بـ7 أهداف، ثم أري بابل بـ6 أهداف، وسالم روما المسلاتي وأحمد كرواع وإسماعيل باكايوكو 5 أهداف، وكانت شباك مرمى فريق «خليج سرت» استقبلت 20 هدفاً، وشباك «الأولمبي» 10 أهداف في المجموعة الثانية، أما «أبوسليم» و«الشط» فكانا أضعف خط هجوم خلال مرحلة الذهاب حيث سجل كلاهما ثلاثة أهداف.