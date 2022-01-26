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16 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 26 يناير 2022, 06:15 مساء
16 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس
جانب من منافسات بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (الإنترنت)
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انطلقت، اليوم الأربعاء، على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس، بطولة ليبيا للتنس الأرضي بمشاركة 16 لاعبًا.

وجاءت أبرز النتائج المسجلة كالآتي:
فوز محمد المهدي على أحمد سلطان بمجموعتين لصفر (6 /2، 6 /4).  

فوز محمد الطيب على صالح الرقيق بمجموعتين لواحدة (6 /1،1 /6، 10/ 6).

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فوز إبراهيم الشتيوى على عبدالخالق نصرات بمجموعتين لصفر (6 /1، 6/ 0).

وفوز سفيان بادي على محمد مراجع بمجموعتين لصفر (6/ 1، 6 / 4).

وفوز محمد الجمل على محمد العمامي بمجموعتين لصفر (6 /2، 6/ 4).

وفوز حسام الطيب على عبدالهادي محمد بمجموعتين لصفر (6 /1،  6 / 0). 

وفوز هاشم الفزاني على محمد سلطان بمجموعتين لواحدة (6/ 3، 4 /6، 10/ 4).

فوز محمد الرقيق على أحمد الطيب بمجموعتين لصفر (6/ 0، 6 /3).

يشار إلى أن مدير البطولة هو علي قشوط والحكم العام مالك هلال واللجنة الفنية عصام أبوغرارة. وستتواصل البطولة يومي الخميس والجمعة.

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