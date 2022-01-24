طائرتا العروبة والوحدة تهبطان للدرجة الثانية...

جرت، الأحد، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية آخر ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة، أسفرت عن فوز المروج على العروبة بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-19، 25-20، 25-14)، كما فاز البشائر على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-21، 19-25، 25-20، 28-26).
وفاز الأفريقي زليتن على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-11، 25-16، 25-13).
الترتيب بعد الجولة الأخيرة
النصر أولًا بـ12 نقطة، وبفارق الأشواط جاء البشائر ثانيًا بـ12 نقطة، والفريقان ضمنا البقاء في دوري الدرجة الأولى، أما ثالثًا، فجاء الأفريقي زليتن بـ11 نقطة، ورابعًا المروج بـ7 نقاط، وينتظر فريقا الأفريقي والمروج تصفيات الصعود لفرق الدرجة الثانية، ويهبط للدرجة الثانية فريقا العروبة خامس الترتيب بثلاث نقاط والوحدة الويفات سادس الترتيب دون نقاط.
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