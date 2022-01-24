طائرتا العروبة والوحدة تهبطان للدرجة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، الأحد، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية آخر ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة، أسفرت عن فوز المروج على العروبة بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-19، 25-20، 25-14)، كما فاز البشائر على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-21، 19-25، 25-20، 28-26).