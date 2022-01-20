تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الأربعاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة، أسفرت على النتائج الآتية:

فوز النصر على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (20/25، 25/ 20، 16/25)، وفوز البشائر على الوحدة الويفات وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (12/25، 12/25، 14/25).

- 6 فرق في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة

- الأهلي طرابلس يتأهل لنهائيات كأس ليبيا في الكرة الطائرة

كما فاز الأفريقي زليتن على العروبة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها: (14/25، 16/25، 23/25، 20/25).

وبعد الجولة الأولى جاءت ثلاثة فرق في الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منها، وحسب الترتيب البشائر أولًا والنصر ثانيًا بفارق نقاط الأشواط وثالثًا الأفريقي زليتن، ورابعًا العروبة دون نقاط وله شوط وعليه ثلاثه أشواط، وخامسا المروج دون نقاط و3 أشواط، وسادسًا الوحدة الويفات دون نقاط و3 أشواط.

والخميس، سيتجدد الموعد بقاعة مصراتة مع ثلاث مباريات في تفادي الهبوط لدوري الكرة الطائرة، المباراة الأولى ستجمع البشائر والأفريقي زليتن وتعقبها مباراة النصر والعروبة وفي ثالث المباريات المروج يلتقى الوحدة الويفات.