Atwasat

تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 20 يناير 2022, 02:10 مساء
تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة
مباراة للنصر في الكرة الطائرة. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)
alwasat radio

جرت الأربعاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة، أسفرت على النتائج الآتية:

فوز النصر على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (20/25، 25/ 20، 16/25)، وفوز البشائر على الوحدة الويفات وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (12/25، 12/25، 14/25).

- 6 فرق في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة
- الأهلي طرابلس يتأهل لنهائيات كأس ليبيا في الكرة الطائرة

كما فاز الأفريقي زليتن على العروبة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها: (14/25، 16/25، 23/25، 20/25).

وبعد الجولة الأولى جاءت ثلاثة فرق في الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منها، وحسب الترتيب البشائر أولًا والنصر ثانيًا بفارق نقاط الأشواط وثالثًا الأفريقي زليتن، ورابعًا العروبة دون نقاط وله شوط وعليه ثلاثه أشواط، وخامسا المروج دون نقاط و3 أشواط، وسادسًا الوحدة الويفات دون نقاط و3 أشواط.

والخميس، سيتجدد الموعد بقاعة مصراتة مع ثلاث مباريات في تفادي الهبوط لدوري الكرة الطائرة، المباراة الأولى ستجمع البشائر والأفريقي زليتن وتعقبها مباراة النصر والعروبة وفي ثالث المباريات المروج يلتقى الوحدة الويفات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق «التنظيم والإدارة» يتأهل لنصف نهائي بطولة «الوحدات العسكرية»
فريق «التنظيم والإدارة» يتأهل لنصف نهائي بطولة «الوحدات العسكرية»
برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022
برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
تعرف على نتائج مباراتين مؤجلتين في الدوري الليبي للسلة
تعرف على نتائج مباراتين مؤجلتين في الدوري الليبي للسلة
اليوم.. 3 مباريات في ممتاز القدم
اليوم.. 3 مباريات في ممتاز القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة...
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري ......
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب ......
المزيد
خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي الكويت
خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي ......
تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة
تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة...
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
اليوم.. 3 مباريات في ممتاز القدم
اليوم.. 3 مباريات في ممتاز القدم...
تعرف على نتائج مباراتين مؤجلتين في الدوري الليبي للسلة
تعرف على نتائج مباراتين مؤجلتين في الدوري الليبي للسلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط