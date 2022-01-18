6 فرق في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يعقد بمدينة مصراتة، الثلاثاء، الاجتماع الفني للفرق المشاركة في دوري الكرة الطائرة لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، وهي فرق النصر والمروج والبشائر والعروبة والأفريقي زليتن والوحدة الويفات، قبل أن تنطلق منافستها، الأربعاء، بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، بنظام التجمع، ومن نصف دوري.

صاحبا الترتيب الأول والثاني في التجمع يبقيان ضمن فرق الدرجة الأولى، وصاحبا المركزين الخامس والسادس سيهبطان إلى الدرجة الثانية، وصحابا المركزين الثالث والرابع سينتظران الفرق المترشحة من الدرجة الثانية للتنافس على آخر مقعدين في الدرجة الأولى.