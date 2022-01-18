«بوابة الوسط» تستعرض الدوري الليبي.. الأخضر ودارنس في افتتاح الجولة التاسعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، الثلاثاء، على ملعب البيضاء، الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بمباراة الأخضر وضيفه دارنس.

الأربعاء

وفي بقية مباريات الجولة، الأربعاء، يستضيف على ملعب البيضاء، الصداقة نظيره خليج سرت، والمراقب إبراهيم الفاخري، وعلى ملعب أجدابيا، يحل التحدي ضيفا على التعاون، والمراقب نوري العبرة.

الخميس

تقام ثلاث مباريات، الخميس، على ملعب البيضاء، سيجمع اللقاء شباب الجبل وضيفه الهلال، والمراقب محمد حيدر، وعلى ملعب الخمس، الشط يحل ضيفا على الخمس، والمراقب السيفاو محمد، وعلى ملعب مصراتة يقام لقاء أبوسليم والأهلي طرابلس، والمراقب محمد باكير.

الجمعة

على ملعب أبوسليم، يلتقي بطل الدوري وحامل اللقب فريق الاتحاد، الجمعة، مع السويحلي، والمراقب عياد بريبش، وعلى ملعب الزقوزي، يلتقي المدينة مع المحلة، والمراقب عمر عبسي، ويقام لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الأولمبي، والمراقب ناجي الخباط.