إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة آخر مباريات الأسبوع، وكانت النتائج على النحو الآتي:

المجوعة الأولى

الهلال يفوز على خليج سرت بهدفين دون رد، وانتهت مباراة التحدي ودارنس دون أهداف، وفاز شباب الجبل على النصر بهدف دون رد، والأهلي بنغازي على التعاون بهدفين مقابل هدف، وفوز الأخضر على الصداقة بهدف وحيد.

المجموعة الثانية

فاز الأهلي طرابلس على السويحلي بهدف دون رد، وتعادل سلبيًا المحلة والخمس، وفاز أبوسليم على الأولمبي بهدف دون مقابل، وفاز الاتحاد المصراتي على الشط بهدفين دون رد، وفاز الاتحاد على المدينة بهدف دون رد.

131 هدفًا

مجموع الأهداف حتى الأسبوع السابع 131 هدفًا، سجلت المجموعة الأولى 88 هدفا، والثانية 43 هدفًا فقط.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 21 نقطة، الأخضر 19، النصر 13، الهلال 11، دارنس 9، الصداقة 7، شباب الجبل 6، التعاون 5، التحدي 5، خليج سرت 2.

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد 15 نقطة، الأولمبي 11، السويحلي 11، الاتحاد المصراتي 10، الأهلي طرابلس 10، أبوسليم 10، المحلة 8، المدينة 7، الخمس 6، الشط نقطة واحدة.

في المجموعة الأولى، خليج سرت لم يفز في أي مباراة، ورصيده نقطتان من تعادلين، وفي المجموعة الثانية فريق الشط يعاني كثيرًا، رغم تغيير الطاقم الفني بقيادة جمال خميس، فرصيده نقطتان، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ولم يسجل أي هدف من خلال سبع مباريات، أما فريق شباب الجبل فيحقق فوزه الثاني في الدوري على حساب النصر بهدف نظيف.

اعتماد ملاعب

لجنة المسابقات توافق على اعتماد ملعب الجميل، ليكون الملعب الأول لفريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، وملعب صبراتة ملعب بديل.

هدافو الدوري

المحترف التونسي هيثم الجويني 7 أهداف، أري بابل 5 أهداف، أحمد كرواع 4 أهداف، سالم روما 4 أهداف.