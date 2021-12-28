الأهلي طرابلس في الأولى والاتحاد في الثانية بعد قرعة مجموعات «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 02:30 مساء
مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أُجريت قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي في مصر.

وتشارك ليبيا بفريقي الاتحاد بطل الدوري المحلي القادم من بطولة دوري الأبطال، والأهلي طرابلس وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية».

جاء الأهلي طرابلس في المجموعة الأولى بجانب زاناكو الزامبي والصفاقسي التونسي وبيراميدز المصري.

أما الاتحاد فجاء في المجموعة الثانية بجانب شبيبة الساورة الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشبيبة القبائل الجزائري أو ريال ليوباردز من مملكة إسواتيني.

أما المجموعة الثالثة فضمت أوتوهو من الكونغو والمصري البورسعيدي من مصر وكوتون سبور الكاميروني ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وفي المجموعة الرابعة جاء الحرس الوطني من النيجر وأسيك أبيدجان من ساحل العاج وسيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي.

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