فتحي المهشهش رئيسا لتأسيسة الاتحاد الليبي للخماسي الحديث

فتحي المهشهش. (الإنترنت)

صدر عن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم 315 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي للخماسي الحديث برئاسة فتحي المهشهش، وأمين سر اللجنة وليد الحبيب مبارك.

وجاءت اللجنة بعضوية كل من مصطفى فرج الزقزوق، وعبدالسلام الفيتوري عثمان، وخالد عبدالعزيز البسطة، وإبراهيم سالم محمد، وخالد ميلاد جعيده، وربيع الهادي الرفاعي.

الخماسي الحديث أو «البنتاثلون» هي رياضة مركبة تتكون من خمس لعبات يمارسها لاعب واحد، ويؤديها في يوم واحد، وهي من أقدم الألعاب الأولمبية. و«الخماسي» هي الرماية وسلاح سيف المبارزة والسباحة والفروسية واختراق الضاحية. واستبدلت الفروسية بلعبة الدراجات.