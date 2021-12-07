فتحي المهشهش رئيسا لتأسيسة الاتحاد الليبي للخماسي الحديث

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 08:57 مساء
فتحي المهشهش. (الإنترنت)

صدر عن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم 315 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي للخماسي الحديث برئاسة فتحي المهشهش، وأمين سر اللجنة وليد الحبيب مبارك.

وجاءت اللجنة بعضوية كل من مصطفى فرج الزقزوق، وعبدالسلام الفيتوري عثمان، وخالد عبدالعزيز البسطة، وإبراهيم سالم محمد، وخالد ميلاد جعيده، وربيع الهادي الرفاعي.

الخماسي الحديث أو «البنتاثلون» هي رياضة مركبة تتكون من خمس لعبات يمارسها لاعب واحد، ويؤديها في يوم واحد، وهي من أقدم الألعاب الأولمبية. و«الخماسي» هي الرماية وسلاح سيف المبارزة والسباحة والفروسية واختراق الضاحية. واستبدلت الفروسية بلعبة الدراجات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي
عربى
قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. ...
رياضة عالمية
معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال...
رياضة عالمية
رويترز: تراجع المخاوف من «أوميكرون» يرفع أسعار النفط 5%
اقتصاد
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
ليبيا
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد