جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي في المجموعتين الأولى والثانية.

المجموعة الأولى:

الجمعة 10 ديسمبر: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال على ملعب شهداء بنينا.

السبت 11 ديسمبر: الأخضر يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا، ودرانس يلتقي الصداقة بملعب درنة، وخليج سرت يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا.

الأحد 12 ديسمبر: شباب الجبل يلتقي التحدي بملعب شيخ الشهداء.

المجموعة الثانية:

السبت 11 ديسمبر: المدينة يلتقي الأولمبي بملعب على الزقوزي.

الأحد 12 ديسمبر: السويحلي يلتقي الشط بملعب مصراتة، والخمس يلتقي أبوسليم بملعب ترهونة.

وكشفت اللجنة عن تأجيل مباريات الاتحاد مع المحلة والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، نظيره مشاركتهما في البطولة الأفريقية بالكونفدرالية.