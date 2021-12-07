جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي في المجموعتين الأولى والثانية.
المجموعة الأولى:
الجمعة 10 ديسمبر: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال على ملعب شهداء بنينا.
السبت 11 ديسمبر: الأخضر يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا، ودرانس يلتقي الصداقة بملعب درنة، وخليج سرت يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا.
الأحد 12 ديسمبر: شباب الجبل يلتقي التحدي بملعب شيخ الشهداء.
المجموعة الثانية:
السبت 11 ديسمبر: المدينة يلتقي الأولمبي بملعب على الزقوزي.
الأحد 12 ديسمبر: السويحلي يلتقي الشط بملعب مصراتة، والخمس يلتقي أبوسليم بملعب ترهونة.
وكشفت اللجنة عن تأجيل مباريات الاتحاد مع المحلة والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، نظيره مشاركتهما في البطولة الأفريقية بالكونفدرالية.