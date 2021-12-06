اتحاد التايكوندو «ITF» يجهز لدورة مدربين متقدمة

نائب رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF» ناصر الحاجي. (الإنترنت)

أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF» ناصر الحاجي، أن اتحاده يجهز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة، لتنظيم دورة تدريب متقدمة، صباح السبت المقبل، عبر «زووم».

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الدورة يحاضر فيها نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأسترالي الخبير الدولي ميشيل ظاهر.

وأضاف الحاجي أن الاتحاد العام، سيجهز للمدربين صالة «الاتحاد» بشارع عمر المختار بطرابلس للمدربين القاطنين بمدينة طرابلس.

واختتم الحاجي تصريحاته بأنه تم الاتفاق بأن تكون الدورة بمعدل مرتين في كل شهر، وستمنح شهادة حضور دورة من قبل الاتحاد الليبي للتايكوندو«ITF».