مصر بطلة العرب للدراجات

تصدرت مصر الترتيب العام لبطولات العرب للدراجات (جبلية ومضمار وطريق)، التي جرت أخيرًا بمصر بمشاركة 13 دولة عربية.
وجاء الترتيب العام للبطولة على النحو التالي:
تصدرت مصر الترتيب العام برصيد 59 ميدالية (29 ذهبية + 13 فضية + 17 برونزية).
وجاءت الجزائر ثانيًا برصيد 51 ميدالية (20 ذهبية + 16فضية + 15 برونزية).
والإمارات ثالثًا برصيد 44 ميدالية (11 ذهبية + 19 فضية + 14 برونزية).
المغرب رابعًا برصيد 40 ميدالية (9 ذهبية + 15 فضية + 16 برونزية).
السعودية خامسًا برصيد 17 ميدالية (5 ذهبية 7 فضية 5 برونزية).
الكويت سادسًا برصيد 8 ميداليات (2 ذهبية 3 فضية 3 برونزية).
الأردن سابعًا برصيد 3 ميداليات (1 ذهبية 1 فضية 1 بروززية).
البحرين ثامنًا برصيد 3 ميداليات (1 فضية 2 برونزية).
لبنان تاسعًا برصيد ميدالية (1 فضية).
يشار إلى أن دول ليبيا واليمن وعمان وقطر لم تتوج بأي ميدالية في البطولة.