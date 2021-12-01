مصر بطلة العرب للدراجات

جانب من منافسات الدراجات. (الإنترنت)

تصدرت مصر الترتيب العام لبطولات العرب للدراجات (جبلية ومضمار وطريق)، التي جرت أخيرًا بمصر بمشاركة 13 دولة عربية.

وجاء الترتيب العام للبطولة على النحو التالي:

تصدرت مصر الترتيب العام برصيد 59 ميدالية (29 ذهبية + 13 فضية + 17 برونزية).

وجاءت الجزائر ثانيًا برصيد 51 ميدالية (20 ذهبية + 16فضية + 15 برونزية).

والإمارات ثالثًا برصيد 44 ميدالية (11 ذهبية + 19 فضية + 14 برونزية).

المغرب رابعًا برصيد 40 ميدالية (9 ذهبية + 15 فضية + 16 برونزية).

السعودية خامسًا برصيد 17 ميدالية (5 ذهبية 7 فضية 5 برونزية).

الكويت سادسًا برصيد 8 ميداليات (2 ذهبية 3 فضية 3 برونزية).

الأردن سابعًا برصيد 3 ميداليات (1 ذهبية 1 فضية 1 بروززية).

البحرين ثامنًا برصيد 3 ميداليات (1 فضية 2 برونزية).

لبنان تاسعًا برصيد ميدالية (1 فضية).

يشار إلى أن دول ليبيا واليمن وعمان وقطر لم تتوج بأي ميدالية في البطولة.