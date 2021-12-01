اجتماع موسع للاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF»

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF». (الإنترنت)

اجتمع رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» محمد شعبان بيت المال، مساء أمس الثلاثاء، باللجان الفنية العاملة بالاتحاد والمدربين والحكام المعتمدين لدى الاتحاد؛ وذلك استعدادًا لبطولة ليبيا المزمع إقامتها خلال هذا الشهر.

وخلال الاجتماع ناقش الرئيس بنود جدول الأعمال متمثلة في تحديد موعد إقامة البطولة، وإقامة دورة إنعاش في مجال التحكيم لعدد من الحكام، وتشكيل لجنة تقييم للبطولة.

كما اتفق الحضور خلال الاجتماع على إعفاء رسوم الاشتراك للموسم الرياضي الحالي (2021-2022).

وحضر الاجتماع المنسقون والمدربون القاطنون خارج مدينة طرابلس عبر زووم أونلاين.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF». (الإنترنت)