دارنس يستضيف خليج سرت.. والسويحلي يستقبل المحلة.. وأبوسليم يواجه الاتحاد المصراتي

مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ففي المجموعة الأولى وعلى ملعب درنة يستضيف دارنس بنقطة واحدة في رصيده خليج سرت دون نقاط والمراقب محمد الزلاوي.

وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب مصراتة يستضيف السويحلي بنقطة واحدة في رصيده فريق المحلة دون نقاط والمراقب محمد بشير، وعلى ملعب الهاشمي البهلول يلتقي أبوسليم دون نقاط مع الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة في رصيده والمراقب علي العقربي.