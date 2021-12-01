المصرية آية معتز والقطري حسن عزيز في صدارة شطرنج العرب.. وتعادل الليبيين العربي والعر

العربي في منافسات الشطرنج. (فيسبوك)

تتواصل الندية والإثارة والتشويق في بطولة العرب للشطرنج التي تُقام بنادي دبي للشطرنج، وفي أبرز النتائج المسجّلة في الجولة السابعة، أمس الثلاثاء، تعادلت المصرية آية معتز مع مواطنتها وفاء شروق، وتعادلت الأردنية بشرا الشايبي مع العراقية سالي عباس، وخسرت الليبية سالمة عبدالسلام أمام اللبنانية مايا جلول.

وبعد الجولة، تُواصِل المصرية آية معتز انفرادها وصدارتها لبطولة البنات برصيد 6.5 نقطة من سبع جولات، وفي الملاحقة خمس لاعبات لكل منهن خمس نقاط، وهن الجزائرية أمينة مزيود، والأردنية بشرا الشايبي، والجزائرية لينا نصر، والأردنية غيدا حسن، والعراقية سالي عباس وتأتي الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 27 برصيد نقطتين.



واليوم الأربعاء تُجرى مباريات الجولة الثامنة المصغرة وتلتقي المصرية آية معتز مع الجزائرية أمينة مزيود، وغيدا الأردنية تتبارى مع مواطنتها بشرا، والعراقية سالي عباس مع الجزائرية لينا نصر.

وفي منافسات الرجال فاز القطري حسين عزيز على سامي حيدر من الأردن وتعادل المغربي إلياس مسيلك مع الجزائري بلال بلحسين، وفاز التونسي أمير الزعبى على المغربي محمد تيسير، وانتهت مباراة الليبيين أبوبكر العربي وعلي العر بالتعادل.

وبعد هذه الجولة يتصدر بطولة الرجال القطري حسين عزيز تصنيف 2359 برصيد 6 نقاط من 7 جولات وأقرب الملاحقين التونسي أمير الزعبى 2399 برصيد 5.5 نقطة يليهما المغربي إلياس مسيلك 5 نقاط ويأتي الليبيان أبوبكر العربي في الترتيب 11 وعلي العر 14 وكل منهما في رصيده 4 نقاط.

واليوم الأربعاء وفي أهم مباريات الجولة الثامنة، يلتقي القطري حسين عزيز تصنيف 2357 الجزائري بلال بلحسين 2528، فيما يتبارى التونسي أمير الزعبي مع المغربي إلياس مسيلك، ويلتقي محمد عزت من مصر الأردنى سامي حيدر، والليبي أبوبكر العربي سيلتقي اللبناني عمر الجاويش والليبي علي العر يتبارى مع الجزائري علي نصر.