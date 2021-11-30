4 انتصارات وخسارتان ولقاء ليبي خالص في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 10:21 صباحا
ليبيا في منافسات الشطرنج. (فيسبوك)

شهت بطولة نادي دبي للشطرنج، أمس الإثنين، مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة لبطولة العرب للشطرنج الكلاسيكي رجال وسيدات، وحقق لاعبو ليبيا أربعة انتصارات في هاتين الجولتين والأبرز اللاعب علي العر الذي حقق فوزين على اللبناني فيصل خيرالله تصنيف 2247، وعلى الإماراتي سيد إسحاق تصنيف 2409، وحقق أبوبكر العربي الفوز في الجولة الخامسة على السوري أيت بشير تصنيف 2334، وفقد السادسة أمام التونسي أمير الزعبي تصنيف 2399، واللاعبة سالمة عبدالسلام حققت الفوز على ريان السودانية دون تصنيف، وفقدت مباراتها أمام تقوي من فلسطين تصنيف 1113.

الترتيب بعد الجولة الساسة
بطولة السيدات تتصدرها المصريه آية معتز تصنيف 2037 بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات وأقرب الملاحقات بشرا الشايبي من الأردن 2033 والعراقية سالي عباس تصنيف 1915 برصيد 4.5 لكل منهما، وتأتي الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 25 برصيد نقطتين.

فيما يتصدر بطولة الرجال القطري حسين عزيز تصنيف 2357 برصيد 5 نقاط وفي الملاحقة أربعة لاعبين برصيد 4.5 نقطة، وهم التونسي أمير الزعبي تصنيف 2399 والجزائري بلال بلحسين تصنيف 2528 والأردني سامي خذير تصنيف 2358 والمغربي إلياس مسيلك تصنيف 2384 ويأتي الليبيان أبوبكر العربي تاسعا بـ 3.5 نقطة وعلي العر 16 برصيد 3.5 نقطه أيضًا.

أهم مباريات الجولة السابعة
واليوم الثلاثاء وفي أهم مباريات الجولة السابعة في بطولة البنات آية معتز من مصر تلتقي زميلتها وفاء شروق والأردنية بشرا تتباري مع العراقية سالي عباس، والليبية سالمة عبدالسلام تلتقي مع اللبنانية مايا جلول.

وفي بطولة الرجال لقاء المتصدرين حسين عزيز5 نقاط من قطر مع سامي خدير من الأردن 4.5 نقطة، والمغربي إلياس مسيلك يلتقي الجزائري بلال بلحسين وكلاهما بـ4.5 نقطة، والتونسي أمير الزعبي 4.5 نقطة يتبارى مع المصري محمد عزت 4 نقاط، وستشهد الجولة أيضًا لقاءً مميزًا يجمع الليبيين أبوبكر العربي وعلي العر وكلاهما بـ 3.5 نقطة.

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