فوز طائرة الهلال والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 05:05 مساء
مباراة في الدوري لليبي للكرة الطائرة. (الإنترنت)

أُجريت بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، أمس الخميس، مباراتان في ذهاب مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة (المنطقة الأولى)، انتهيتا بفوز النصر على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها: (25 /18، 25 /21، 25/ 16). 

وأدار المباراة طاقم تحكيم تكوًّن من وائل بوشعالة، حكمًا أول وأعبيد البرغثي حكمًا ثانيًا، والمسجلان فرج بوعربية والدولي حسين البركي، وحكما الراية عصام الفسي، وعلي بوجناح.

والمباراة الثانية بين الهلال والأهلي ببنغازي تواصلت لخمسة أشواط، الشوط الأول والثاني كان التفوق فيهما للهلال 25 -/20  25 / 19 والشوطان الثالث والرابع كان التفوق فيهما للأهلي بنغازي 29 / 27، 25 /22.

وفي الشوط الخامس حسمه الهلال لصالحه بفارق نقطتين 15 / 13 ليتفوق الهلال بنتيجة المباراة 3 /2، بثلاثة أشواط لشوطين.

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من: الدولي حسين البركي، حكمًا أول وعصام الفسي حكمًا ثانيًا، والمسجلان اعبيد علي بوجناح وفرج بوعربية. وحمل الراية الحكمان وائل بوشعالة، واعبيد البرغثي.

واليوم الجمعة ستُقام بقاعة مصراته الألعاب الرياضية مباراتان في الأسبوع الثاني لمسابقه ليبيا للكرة الطائرة المجموعة الثانية، المباراة الأولى تجمع الأفريقي مع الاتحاد المصراتي، ويعقبها مباراة السويحلي مع البشائر.

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