استقالة جماعية مفاجئة لمجلس إدارة نادي الهلال بعد انطلاق الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 02:53 مساء
نادر أبوشناف. (أرشيفية : الإنترنت)

تقدَّم مجلس إدارة نادي الهلال باستقالة جماعية خلال اجتماع رسمي عقده المجلس برئاسة الدكتور نادر أبوشناف، أمس الثلاثاء، ولم يُكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالة الجماعية المفاجئة التي جاءت بعد أيام قليلة فقط من انطلاق مباريات الدوري الليبي لكرة القدم.

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره بتعادل إيجابي أمام ضيفه فريق التعاون بهدفين لكل منهما.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الهلال قد انتخبت نادر أبوشناف رئيسًا لمجلس إدارة النادي خلال يونيو من العام 2019.

وشهدت فترة رئاسة الدكتور نادر أبوشناف التي استمرت قرابة ثلاث سنوات انتعاشًا ونقلة كبيرة على صعيد إعادة تطوير وتأهيل البنية الرياضية التحتية بالنادي.

شملت إعادة تأهيل ملعب كرة القدم الرئيس والملعب الجانبي إلى جانب إعادة تجهيز صالة الألعاب الرياضية الجماعية المغطاة والمقر الإداري الذي جرى تجديده وتأهيله على أعلى طراز إلى جانب إنشاء عدد من القاعات والمرافق الإدارية الأخرى، مما جعل مقر النادي التاريخي يكتسي حلة جديدة.

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