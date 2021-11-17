أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات إدارية واسعة

ساسي أبوعون. (إنترنت)

قال رئيس نادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن الفريق الأول لكرة القدم يركّز حاليًا على انطلاق الدوري، ومباراة الملعب المالي في كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية»، مؤكدًا صعوبة إقامة معسكر خارجي لضيق الوقت، وصعوبة مباراتي الذهاب والإياب، داعيًا اللاعبين لتقديم مستوى جيد بالمباراتين.

وأضاف أبوعون أنه كلّف علي العربي مهام المدير التنفيذي للنادي، خلفًا لأنور قنجيوة، كما أكد أنه سيكلِّف مدير كرة جديد في النادي، والأقرب من خارج البلاد، مؤكدًا وجود اسمين لهذا المنصب الذي يعتبره مهمًا لتنظيم لعبة كرة القدم بالنادي.