بث مباشر .. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم

مباراة المنتخب الوطني ونظيره الغابون في تصفيات كأس العالم.. (بث مباشر)

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة ضد نظيره الغابون، في العاصمة ليبرفيل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكشف خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الوطني التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به الفريق مواجهة الغابون، وجاء كالتالي: «معاذ اللافي، عبدالله الشريف، مصطفى الصبو، ناجي دراه، منصور رزق، سند الورفلي، محمد التوهامي، عمر الخوجة، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد الزعبية».

وقبل انطلاق آخر جولتين من تصفيات المونديال لحساب تصفيات المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، يتصدر المنتخب المصري لائحة ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، يليه المنتخب الليبي برصيد ست نقاط، ثم يحل المنتخب الغابوني ثالثًا برصيد أربع نقاط، ثم الأنغولي برصيد ثلاث نقاط.

مباراة المنتخب الوطني ونظيره الغابون في تصفيات كأس العالم.. (بث مباشر)