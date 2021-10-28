تواصل دورة المعد البدني للسيدات

جانب من دورة المعد البدني للسيدات بطرابلس. (الإنترنت)

تتواصل هذه الأيام بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة إعداد المعد البدني العام للسيدات، بمشاركة 13 متدربة، تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية الليبية والاتحاد الرياضي النسائي بالتعاون مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي؛ حيث تتركز على الدورة على الجانبين العملي والنظري.

والمجتازات للدورة بنجاح سيتأهلن إلى المستوى الأول، وأمس الأربعاء أُلقيت محاضرتان في الدورة؛ الأولى، اللياقة العضلية الهيكلية لكمال التاورغي، والمحاضرة الثانية، التشريح الوظيفي لعبدالكريم ضو.

واليوم الخميس، سيتجدد الموعد مع محاضرتين أيضًا الأولى، التدريب باستخدام الأدوات البديلة والمساعدة يلقيها عماد كعيب، والمحاضرة الثانية عن الاختبارات والقياس تلقيها دكتورة حدهم العابد.

وبعد غدٍ السبت، المحاضرة الأولى التركيب الجسمي للمحاضرين كمال التاورغي ودكتورة حدهم العابد والمحاضرة الثانية، الإصابات الرياضية لهشام بريكاو.

والأحد، سيكون الموعد مع المحاضرة الأولى في أساليب طرق التدريب للدكتور محمد عبدالرحيم والمحاضرة الثانية مفهوم التدريب الدائري عماد كعيب، والإثنين، اختتام الدورة بالامتحان العملي والنظري.