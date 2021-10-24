3 أهداف فنية للاتحاد أمام الترجي في «رادس»

استعدادات الاتحاد للترجي في تونس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

يحل فريق «الاتحاد» ضيفًا على نظيره «الترجي» التونسي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس، بعد أن تعادل الفريقان على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، دون أهداف، لتلوح في الأفق ثلاث أهداف فنية أمام الاتحاد، أولها؛ الحفاظ على نظافة الشباك طوال الـ90 دقيقة، ثانيًا؛ محاولة التهديف، وثالثها؛ الرهان على ضربات الترجيح، حال استمرار التعادل.

تبقى الأفضلية للعملاق التونسي، إلا أن فريق «الاتحاد» قرر الذهاب إلى تونس مبكرًا، لدخول معسكر استعدادي لخوض مباراة الإياب بالدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال أفريقيا، حيث استُقبلت بعثة الفريق الليبي بالورود من قبل السكرتير العام لنادي «الترجي» فاروق كتو، الذي حضر بمطار تونس قرطاج الدولي.

ويطمح «الاتحاد» في تحقيق المفاجأة وخطف ورقة العبور إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا من ملعب رادس، معقل نادي «الترجي»، لذا أبدى الإيطالي جوزيبي سانينو المدير الفني لفريق «الاتحاد» رضاه عن نتيجة مباراة الذهاب أمام «الترجي».

وأكد سانينو في تصريحات خاصة إلى جريدة «الوسط» قائلًا: «لعبنا مباراة جيدة للغاية، أمام فريق كبير مثل الترجي، الذي يعد أحد أكبر وأقوى الفرق في أفريقيا، لذا أبارك للاعبين وأهنئهم على الأداء الكبير الذي قدموه أمام الترجي في مباراة الذهاب، خاصة في الشوط الأول».

وأضاف سانينو: «هذه المباراة من شوطين، الشوط الأول أُقيم في بنغازي، والثاني سيكون بمباراة الإياب في تونس، ونتمنى حسم اللقاء والتأهل لدور المجموعات، فلن نفقد الأمل، وفي النهاية المباراة كانت جيدة للغاية والنتيجة ممتازة، والقليل توقع أن نحقق نتيجة كهذه أمام فريق رائع مثل الترجي، ولننتظر جميعًا ما سيسفر عنه لقاء العودة في رادس».

وتمكن فريق «الاتحاد» من التأهل إلى دور الـ32، بعدما تمكن من تجاوز فريق «كم كم» بطل زنجبار، بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-0)، ليصبح مجموع المباراتين فوز «العميد» بأربعة أهداف دون رد، في المقابل تأهل فريق «الترجي» إلى دور الـ32 مباشرة دون الحاجة لخوض مباراتي الدور التمهيدي، كونه أحد أبطال أفريقيا المتوجين دائمًا في السنوات الأخيرة، فهو بطل القارة في نسختي 2018 و2019.

الإيطالي جوزيبي سانينو، المدير الفني الجديد لفريق «الاتحاد»، الذي تسلم المهمة من المدرب الوطني والمدرب العام الحالي أسامة الحمادي، يمتلك خبرات المواجهات الكبيرة، كون المدرب الإيطالي، مواليد 30 أبريل 1957 في إيطاليا، ولديه خبرة كبيرة بمجال التدريب.

قام سانينو بتدريب عديد الفرق بإيطاليا على رأسها «باليرمو» و«كاتانيا» و«كييفو فيرونا» و«ساليرنيتانا»، كما قام سانينو بتدريب أكثر من 20 فريقًا، إلا أنه لم يحصد أي لقب خلال مسيرته بإيطاليا، أبرزها قيادة فريق «باليرمو» موسم 2012 - 2013 في الدوري الإيطالي الممتاز.

استعدادات الاتحاد للترجي في تونس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)