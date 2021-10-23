نجوم «الأهلي طرابلس» يدعمون زميلهم الجوراني بعد التأهل في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 أكتوبر 2021, 11:17 مساء
نجوم «الأهلي طرابلس» يدعمون زميلهم الجوراني. (فيسبوك)

حرص لاعبو فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» على رفع القميص رقم «10» لدعم صاحبه وزميلهم لاعب «الأهلي طرابلس» محمد الجوراني بعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

جاء ذلك، خلال تأهل فريق «الأهلي طرابلس» في بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، اليوم السبت، بعد اعتبار منافسه فريق «بيشارا يونايتد» التنزاني منسحبًا، لعدم حضوره إلى مدينة بنغازي مستضيفة مباراة الإياب بدور الـ32 على ملعب «شهداء بنينا».

وأُصيب الجوراني بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ذهابًا أمام فريق «بيشارا» التنزاني في تنزانيا ببطولة «الكونفدرالية»، ليخضع لعملية جراحية، ويغيب لفترة ليست بالقصيرة، لم تحدد بعد، لحين معرفة مدة التأهيل بعد العملية، ليخسر «الأهلي طرابلس» أحد انتداباته.

ودخل فريق «الأهلي طرابلس» ملعب المباراة والطاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبعد أن أعطى الحكم الوقت القانوني، ربع ساعة، أعلن حكم المباراة تأهل «الأهلي طرابلس» إلى دور الـ32 مكرر، وسيكون لقاء «الأهلي طرابلس»، بعد قرعة الفرق التي خرجت من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق التنزاني بنتيجة هدفين دون رد والتي تأتي ضمن منافسات إياب  كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

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