300 مشارك في بطولة ليبيا للكاراتيه الموحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 أكتوبر 2021, 05:04 مساء
جانب من منافسات الكاراتيه في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

تحتضن قاعة «17 فبراير» بالمدينة الرياضية طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بطولة ليبيا للكاراتيه الموحد جينرال (كاتا وكوميتي) على صعيد البراعم والناشئين والشباب.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال رئيس اتحاد الكاراتيه الموحد جينراك، وسيم أبوزيد «إن الاستعدادات تكاملت لاستقبال هذا الحدث الرياضي الذي يستهدف قرابة 300 لاعب يمثلون أندية من مختلف مناطق ليبيا، وهي المدينة والشرطة والتضامن والفالوجا ونجوم قرقارش والترسانة والسبيعة والهدايا وقرطبة والشباب والسلفيوم والصقر وخليج سرت والمرج وأكاديمية الهدف».

وأضاف أبوزيد: «فئة البراعم وُزِّعت على 4 تصنيفات؛ الفئة الأولى، من 6 إلى 8 أعوام، والثانية 9 و10 أعوام، والثالثة 11و12 عامًا، والرابعة من 13و14عامًا، وفئة الناشئين 15و 16و17 عامًا، والشباب من 18 إلى 20 عامًا».

وأكمل أبوزيد قائلًا: «العناصر البارزة والمتفوقة في البطولة ستنضم إلى صفوف المنتخب الوطني للكاراتيه الموحد؛ لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المحافل والبطولات الإقليمية والدولية المقبلة».

يشار إلى أن رئاسة لجنة المسابقات بالبطولة أُسندت إلى سفيان شقلوف ولجنة القرعة التي ستُجرى مساء الإثنين ببيوت الشباب بالمدينة الرياضية بطرابلس ويترأسها عبدالحميد الطبال، وعضوية توفيق بوحسن ومحمود قرفة ولجنة الميزان بإشراف عبدالله البرعصي وامحمد الترهوني.

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