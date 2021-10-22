رسميا.. السويحلي يدعم صفوفه بالتعاقد مع «كيتا» و«كايتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 01:55 مساء
الغيني نابي كيتا. (المركز الإعلامي للسويحلي)

أعلن نادي السويحلي، تعاقده مع المهاجم الغيني نابي كيتا؛ وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الكروي الجديد (2021-2022).

وجاء الإعلان مع المهاجم الجديد للفريق من خلال الصفحة الرسمية للنادي: «من كوناكري، إلى مصراتة وصل مهاجمنا الغيني نابي كيتا إلى ناديه الجديد».

كما أعلن السويحلي التعاقد مع المدافع بانغالي كايتا، موضحا: «بانغالي مدافع من دولة غينيا كوناكري، يَشغر مركز قلب الدفاع، 28 سنة من مواليد 1993.. سبق تمثيل هذه الأندية، هافيا كوناكري، شبيبة القيروان، حسنية اغادير، فري ستيت ستارز -جنوب أفريقيا-، تشيبا يونايتد -جنوب أفريقيا-، رويال إيغلز -جنوب أفريقيا-، فوتورو كينغز -غينيا الاستوائية.. حظاً موفقا لك.. نتمنى لك التألق بقميص السويحلي».

ويأمل السويحلي الذي تعاقد مع المدرب الوطني عبد الحفيظ أريبش وعزز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين أن ينافس على لقب الدوري الليبي الممتاز.

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