المعسكرات الخارجية.. رفاهية أم ضرورة؟

سجلت الأندية الليبية ظاهرة جديدة، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021/2022، حيث اتجهت معظمها إلى المعسكرات الخارجية، بهدف عمل المواجهات الودية مع مختلف المدارس، وتركز نشاط غالب الأندية الليبية في رحلتها خارج البلاد على دول الجوار، وتحديدا مصر وتونس، ساعد على ذلك، تأخر انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم عن الموعد المعلن من قبل، 22 أكتوبر الجاري، الأمر الذي ينذر باحتمالية الانطلاق في الأول من نوفمبر المقبل، كموعد آخر بديل، حيث ينتظر إجراء قرعة البطولة المحلية الكبرى، كخطوة جدية أولى للظهور المسابقة على أرض الواقع، ليساهم التأخير في انطلاق غالب الأندية الليبية نحو معسكرات خارج البلاد، ليبقى السؤال.. هل هي رفاهية أم ضرورة؟

انطلاقة أندية القمة في سبتمبر

بدأت الظاهرة مع ناديي القمة الاتحاد والأهلي طرابلس، في 25 سبتمبر الماضي، الاتحاد بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري، ووصيفه الأهلي طرابلس، بهدف الاستعداد لتمثيل كرة القدم الليبية على صعيد القارة السمراء، فالاتحاد يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»، ليتجه الناديين إلى عمل معسكر خارجي، وكانت الانطلاقة مع سفر بعثة الأهلي طرابلس إلى مصر للدخول في معسكر استعدادي خارجي لمدة أسبوعين، وذلك قبل مواجهة مباراة فريق بيشارا التنزاني ضمن منافسات دور الـ32 بـ«الكونفدرالية»، حيث أقيمت مباراة الذهاب في تنزانيا وانتهت بالتعادل السلبي، وينتظر أن تقام مباراة الإياب في ملعب «شهداء بنينا»، غدا السبت.

في اليوم التالي، 26 سبتمبر، لحقت بعثة فريق الاتحاد بالأهلي طرابلس في معسكر أخر مصري، وغادر الفريق العاصمة طرابلس متوجها إلى القاهرة، لعمل معسكر لمدة أسبوعين أيضا، وذلك استعدادا لمباراة فريق الترجي التونسي ضمن دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب شهداء بنينا ببنغاوي بالتعادل السلبي، على أن تقام مباراة الإياب في تونس بعد غد الأحد.

رحلة الاتحاد المصراتي

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه عن دخول الفريق الأول بالنادي في معسكر خارجي بمصر لمدة 15 يوما، وقال شاكه: «إن جميع متطلبات مدرب الفريق الصربي برانكو تم توفيرها من قبل الإدارة، التي تسعى من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية للفريق الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم»، حيث اختتم الاتحاد المصراتي الموسم الماضي في الترتيب الرابع في المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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فاز الاتحاد المصراتي في أول مباراة ودية له مع مدربه الجديد الصربي برنكو، أقيمت قبل السفر إلى مصر، على فريق الظهرة أحد فرق الدرجة الأولى، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث قام المدرب بتجربة جميع اللاعبين في المباراة، وتنافس وديّا مدربا الاتحاد المصراتي برنكو، ونظيره في نادي الظهرة الحبيب الغباري، الذي عاني رياضيوه من نقص اللياقة البدنية، لكن الغباري أكد أن فريق الظهرة سينافس على التأهل إلى الدوري الممتاز هذا الموسم في حال توافرت له الإمكانات. بعد أن اتجه فريق الاتحاد المصراتي الأول لكرة القدم إلى معسكره الخارجي، تعادل سلبيا في تجربته الودية أمام فريق فيوتشر، أحد الأندية الجديدة في الدوري المصري الممتاز، على ملعب حرس الحدود بمدينة الإسكندرية، وكان فريق الاتحاد المصراتي أجرى خلال معسكره الخارجي، خمس مباريات ودية، تحت قيادة المدرب الصربي برانكوا، فاز في مباراته الأولى على فريق كرادسة بهدفين مقابل هدف، وفقد نتيجة مباراته الودية الثانية مع فريق المصري بالسلوم بهدفين دون رد، وفاز في مباراته الثالثة على فريق نجوم المستقبل بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل أهداف الاتحاد المصراتي عبد الفتاح عاشور وأبوالقاسم رجب، وفقد مباراته الرابعة أمام فريق البنك الأهلي المصري بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيّا مع فيوتشير في الودية الخامسة.

الأهلي بنغازي في القاهرة

فاز فريق الأهلي بنغازي في مباراته الودية الثانية على فريق إنبي المصري بهدفين دون رد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة المصرية القاهرة، سجل أهداف الأهلي بنغازي علي يوسف برأسية وفاضل سلامة، وكان فريق الأهلي بنغازي فقد ودية مباراته الأولى أمام فريق سيراميكا كليوبترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأهلي بنغازي الوحيد فاضل سلامة، كما اتجهت إدارة النادي للتعاقد مع المهاجم التونسي هيثم الجويني لتعزيز صفوف الفريق الأول، كما فقد فريق الأهلي بنغازي مباراته الودية في معسكره الخارجي بمصر أمام فريق بيراميدز المصري بهدفين مقابل هدف، سجل بيراميدز الأول بضربة حرة مباشرة عن طريق هشام محمد ثم عادل للأهلي بنغازي اللاعب الشاب فاضل سلامة وسجل بيراميدز هدف الفوز الثاني من ضربة جزاء عن طريق عمر جابر، في إطار الاستعداد للدوري الممتاز الليبي في الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي طرابلس يتعثر في الوديات

فقد فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس مباراته الودية أمام فريق إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ضمن معسكر الأهلي طرابلس استعدادا لمواجهات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، والتي جاء في مقدمتها مواجهة فريق بيشارا التنزاني، وكان فريق الأهلي طرابلس خسر مباراته الودية الأولى أمام فريق سيراميكا كليوبترا المصري، بنتيجة هدفين دون مقابل.

فوز وتعادلان للاتحاد بمغامرة زملكاوية

انتهت المباراة الودية الثالثة لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد في معسكره الخارجي بمصر، بالتعادل الإيجابي مع فريق الزمالك المصري بهدف لمثله، وكان فريق الاتحاد مبادرا بالتسجيل عن طريق لاعبه ربيع شادي وعدَّل للزمالك مهاجمه عمر السعيد، وكان الاتحاد خاض ثلاث مباريات ودية، فاز على فريق كرداسة بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فريق إنبي دون أهداف، وتعادل مع الزمالك إيجابيا بهدف مقابل هدف.

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الأخضر يبرم صفقة قبل السفر

تعاقدت إدارة نادي الأخضر أحد أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل الموسم الجديد مع عدد من اللاعبين الجدد، بالإضافة لتجديد عقود عدد آخر من نجوم الفريق من بينهم عبد الرحمن العمامي والمهدي الكوت، أما اللاعبون الجدد هم: الحارس هارون بيري والمدافع المحترف محمد تراوري والمدافع مصطفى حمزة والظهير الأيمن أنس مانقا ولاعب الوسط القادم من نادي الاتحاد صهيب بن سليمان والجناح مؤيد القريتلي قادما من نادي الاتحاد ومهدي الوذرفي وأحمد كرواع مهاجم الأهلي طرابلس، ليصطحب الجميع في معسكره الخارجي بمصر.

أبوسليم يتجه إلى تونس

اتجهت إدارة نادي أبوسليم إلى عمل معسكر فريق كرة القدم الأول في تونس، وفاز الفريق وديا على فريق حمام أمل سوسة الصاعد حديثا للبطولة الاحترافية التونسية الأولى لكرة القدم بنتيجة هدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول عن طريق لاعب غينيا بيساو مارسيلو غوميز، بينما أضاف السنغالي أبوبكر ماسالي الهدف الثاني، ليختتم أبوسليم معسكره الخارجي بتونس، والذي استمر لأكثر من عشرة أيام، وسبق لفريق أبوسليم الفوز في مباراته الودية الثانية على فريق هلال مساكن بثلاثة أهداف دون رد.