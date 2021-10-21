فطيس والعطار يتوجان بكأس المعرض للشطرنج

جانب من منافسات معرض طرابلس الدولي للشطرنج. (الإنترنت)

اختُتمت أمس بطولة معرض طرابلس الدولي للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم إدارة معرض طرابلس وبالتعاون والتنسيق مع منظمة بيدق سالك وبمشاركة 50 لاعبًا.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

- فئة الإناث

تُوّجت اللاعبة طرفة العطار ببطولة الإناث وبرصيد 8.5 نقطة، وجاءت ثانية أميرة عبدالقادر 7.5 نقطة، وثالثة عائشة مختار 7 نقاط، ورابعة منى الفرجاني 6 نقاط، وخامسًا فيروز البدوي 5، وسادسًا سحر قانون 5، وسابعة سعاد الرايس 4.5 نقطة، وثامنة إسراء الفرجاني 4.5، وتاسعة مودة بلقاسم 4، وعاشرة ريان أبوعجيلة 3.5 نقطة.

- فئة الذكور

تُوج بكأس البطولة الناشئى عمرو فطيس 12 عامًا، تصنيف 1804 برصيد 8 نقاط، وجاء ثانيًا عبدالله الفيتوري تصنيف 1944 برصيد 7 نقاط، وثالثًا صلاح فطيس تصنيف 1797 برصيد7 نقاط، ورابعًا كمال الدين بلوط دون تصنيف برصيد 6.5 نقطة، وخامسًا مسعود قشوط تصنيف 1599 برصيد 6 نقاط، وسادسًا طارق سليمان دون تصنيف برصيد 6 نقاط، وسابعًا خليفة سعيد دون تصنيف الرصيد 6 نقاط، وثامنًا عبدالحليم العربي، التصنيف 1799 برصيد 6 نقاط، وتاسعًا خالد المنصوري دون تصنيف برصيد 6 نقاط، وعاشرا عبدالمطلب الزروق تصنيف 1613 برصيد 5 نقاط.