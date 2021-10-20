محترف جديد في صفوف الاتحاد

المهاجم الغيني محمد الشيخ كمارا. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد بشكل رسمي تعاقدها مع المهاجم الغيني محمد الشيخ كمارا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم المقبل 2022/2021.



كمارا من مواليد 1998 لعب لمنتخب غينيا كوناكري تحت عامي 17-20 قادمًا من نادي هافيا الغيني، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أبرمت عدة صفقات محلية ودولية وجدَّدت عقود عدة لاعبين، حيث نجحت مؤخرًا في التعاقد مع لاعب الوسط الكونغولي فريد نجوما لمدة موسمين، كما تم استقدام المدرب الإيطالي جيوسيبي سانينو لتدريب الفريق الأول تمهيدًا لمنافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.