أوراق فنية لـ«الاتحاد» في مواجهة «الترجي» التونسي بدوري الأبطال.. الأحد

مباراة ودية للاتحاد في مصر أمام فريق سيراميكا كليوباترا. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» نظيره «الترجي» الرياضي التونسي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي.

يطمح «الاتحاد» في المباراة، والخروج منها بنتيجة إيجابية، تساعده في مباراة الإياب، المنتظر إقامتها بتونس في 24 من أكتوبر الجاري.

فريق الاتحاد استعد جيدًا للمباراة بعدة أوراق فنية، أبرزها إقامة معسكر خارجي بمصر، استمر لأكثر من أسبوعين، أجرى خلاله عدة مباريات ودية مع فرق مصرية، حيث فاز على فريق «كرداسة» بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فريق «إنبي» دون أهداف، وتعادل مع «الزمالك» إيجابيًّا بهدف مقابل هدف، فضلًا عن جاهزية اللاعبين الدوليين في «الاتحاد»، بعد مشاركتهم مع منتخب ليبيا في مواجهتي مصر بتصفيات كأس العالم.