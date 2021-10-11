«فرسان المتوسط» يواجهون «الفراعنة» بطموح استعادة «الصدارة»

لقطة من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في ستاد برج العرب بالإسكندرية، 8 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره المصري في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، وذلك في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويأمل «فرسان المتوسط» حصد النقاط الثلاث للمباراة، وانتزاع صدارة المجموعة مجددا من «الفراعنة»، الذين تمكنوا من حسم اللقاء السابق بنتيجة هدف للا شيء.

وواصل المنتخب الوطني استعداداته اليوم، حيث يجري تمرينات بسيطة قبيل المباراة، إضافة إلى محاضرة فنية للمدرب خافيير كليمنتي، الذي يتجه إلى إراحة المدافع أحمد التربي، الذي تعرض إلى إصابة في الوجه خلال المباراة الماضية.

في حين، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن استعدادات خاصة يضعها المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، لمواجهة الليلة، مشيرة إلى نيته وضع «رقابة لصيقة» على ثنائي المنتخب حمدو الهونى والمعتصم المصراتى، للحد من خطورتهما الهجومية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة بسبع نقاط، ثم المنتخب الوطني ثانيا بست نقاط، وفي المركز الثالث أنغولا بثلاث نقاط، وأخيرا الغابون بنقطة واحدة.