منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام ليبيا. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

حقَّق المنتخب المصري الأول لكرة القدم هدفه من مواجهة جاره الليبي، بالفوز بهدف، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

موقف النقاط بعد مفاجأة أنغولا

لم يكن فوز «الفراعنة» على «فرسان المتوسط» عاديًا؛ بل منح منتخب مصر الصدارة لأول مرة منذ بدء التصفيات، برصيد 7 نقاط، بينما تخلى منتخب ليبيا عن الصدارة، وبات وصيفًا برصيده السابق 6 نقاط، بينما حقَّقت أنغولا مفاجأة بالفوز على الغابون (1/3) ليرتقي رصيدها إلى 3 نقاط، بينما ظلت الغابون عند نقطة واحدة.

يستعد الجاران منتخب ليبيا ومصر لمواجهة ثانية يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، والتي ستحدد بشكل كبير طموحات «فرسان المتوسط» الذي وضع نفسه المنافس الأول لـ«الفراعنة» في المجموعة من البداية على بطاقة الصعود الوحيدة في المجموعة.

عدم استسلام كليمنتي يشعل المجموعة

الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، أعلن قبل مواجهة الإسكندرية، أنه حضر لعدم الاستسلام، وكرَّر تعهده عدم الخسارة، مؤكدًا أن مواجهة بنغازي سترسم بشكل كبير ملامح الظفر ببطاقة الصعود بين المنتخبين العربيين الجارين الليبي والمصري، رغم صحوة منتخب أنغولا المتأخرة بفوزه الأخير على الغابون؛ فإن المنافسة تبقى قائمة أكثر بين مصر وليبيا.

فوز منتخب ليبيا في بنغازي، سيصعد به إلى الصدارة مجددًا برصيد 9 نقاط، والأهم إفقاد المنافس المباشر منتخب مصر ثلاث نقاط مهمة، ليقف عند 7 نقاط، وتبقى مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة هي الفيصل في الصراع بين الجارين.

أما فوز منتخب مصر فسيرفع رصيده وقتها إلى 10 نقاط، ومن ثم الابتعاد عن أقرب المنافسين منتخب ليبيا بأربع نقاط، يصعب تعويضها فيما هو قادم من مواجهتي الغابون وأنغولا، بينما يبقى التعادل على صدارة مصر برصيد 8 نقاط، وليبيا وصيفًا أيضًا برصيد 7 نقاط، ويبقى الموقف معلقًا، وهو ما يرفضه كليمنتي.

بعد الجولة الرابعة، ستبقى لكل منتخب مبارتان، واحدة على أرضه والثانية خارجها، ويلعب منتخب ليبيا أمام الغابون خارج الأرض في الجولة الخامسة، وفي نهاية المباريات تستضيف ليبيا أنغولا في بنغازي، أما منتخب مصر فيلعب في الجولة الخامسة أمام أنغولا خارج الأرض، ويختتم مبارياته أمام الغابون في مصر.