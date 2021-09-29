مدرب براعم المجد يوجه الشكر إلى اتحاد الطب الرياضي

عماد شختور، مدرب براعم فريق المجد. (الإنترنت)

وجه عماد شختور، مدرب براعم فريق المجد، شكره للاتحاد الليبي للطب الرياضي، لقيامهم بإجراء كشوفات طبية مفيدة لعدد 25 رياضيًا، من براعم النادي.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، يجب أن يصدر قرارًا بالكشف الطبي الملزم قبل انطلاق دوري البراعم خاصة لهذه الأعمار الصغيرة تحت سن 15.

وأكد أن كشوفات الطب الرياضي على الرياضيين في نادي المجد كشفت له كمدرب خفايا طبية مهمة على الرياضيين الذين يتولي تدربيهم، وسيتم فتح ملف طبي لكل رياضي لتفادي الأمراض مستقبلًا وعلاج بعضها ومنها أمراض العيون وأمراض في أقدام اللاعبين والبعض لديه السكر والبعض الآخر لديهم عمليات جراحية سابقة.