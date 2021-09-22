تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022

شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف تقرير لجريدة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اختار 8 حكام أفارقة لخوض نهائيات كأس العالم في قطر العام 2022، وهم: الجامبي باكاري جاساما، والإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمغربي رضوان جيد، والجزائري مصطفى غربال، والزامبي جاني سيكازوي، والسنغالي ماجيتي نداي، والكونغولي جاك ندالا.

ولا تضم اللائحة حكمًا مصريًا أو ليبيًا أو تونسيًا، بعد أن كان جهاد جريشة ممثلًا للتحكيم المصري في كأس العالم 2014، وقبل جريشة، حكم عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي في كأس العالم 2006، وسبقه جمال الغندور في كأس العالم 1998 و2002.

وكان الغندور ممثلًا لعودة التحكيم المصري على الساحة الدولية، بعد غياب بدأ منذ دورة 1978 والتي حكم فيها محمود مصطفى كامل مباراة وحيدة، بعد علي قنديل الذي كان حكمًا في دورتي 1966 و1970.

وفي 26 نوفمبر العام 2020، قرر الاتحاد الأفريقي «كاف» تعيين مصطفى غربال حكمًا لقمة نهائي القرن والتي جمعت بين فريقي الأهلي المصري والزمالك المصري التي انتهت بفوز الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف.

أما رضوان جيد فانطلقت مسيرته في موسم 93-94 بمدينة أكادير بالمركز الجهوي لتكوين الحكام التابع لعصبة سوس واشتغل كحكم عصبة بين 1994 و1998 لينتقل إلى مستوى حكم بين العصب إلى غاية موسم 2002-2003؛ حيث ارتقى إلى مستوى حكم فيديرالي.

حاز على شارة الدولية في 2009، وكان حينها أصغر حكم دولي مغربي، وفي 2019 اختُير في درجة النخبة لحكام الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وأدار رضوان جيد العديد من المباريات المهمة على المستوى المحلي، خصوصًا ديربيات الدار البيضاء ومباريات الأدوار النهائية لكأس العرش، وعلى المستوى الدولي، تم اختياره لتحكيم مباريات كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2019.