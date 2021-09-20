انسحاب «الأهليين» من نهائيات الطائرة تحت 21 عاما

فريق الاهلي بنغازي للكرة الطائرة. (الإنترنت)

تقام مساء اليوم بمدينة المرج، قرعة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمشاركة أربعة فرق هي: «المروج» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الجزيرة».

وعلمت «بوابة الوسط» أن «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» قدما اعتذارًا للجنة المنظمة، لعدم تمكنهما من المشاركة في منافسات المسابقة.

وتنطلق البطولة غدًا الثلاثاء، بنظام التجمع ومن نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.

وتشرف على هذه النهائيات لجنة برئاسة خيري دوه ونائبه إبراهيم نصر، والمقرر حسن الحضيري وعضوية ونيس زكه وعلي المكشالي وفيصل الشريف وإدريس عبدالله وفرج الفرجاني.

يشار إلى أن الاتحاد العام للكرة الطائرة نظم، الأسبوع الماضي بمدينة مصراتة، نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عامًا، دوري وكأس.

وتمكن فريق «الهدى» من مدينة الخمس بالتتويج بثنائية الدوري والكأس تحت 14 عامًا، وتوج «السويحلي» أيضًا ببطولة ليبيا للدوري والكأس تحت 17 عامًا.