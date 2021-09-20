انسحاب «الأهليين» من نهائيات الطائرة تحت 21 عاما

تقام مساء اليوم بمدينة المرج، قرعة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمشاركة أربعة فرق هي: «المروج» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الجزيرة».
وعلمت «بوابة الوسط» أن «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» قدما اعتذارًا للجنة المنظمة، لعدم تمكنهما من المشاركة في منافسات المسابقة.
وتنطلق البطولة غدًا الثلاثاء، بنظام التجمع ومن نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.
وتشرف على هذه النهائيات لجنة برئاسة خيري دوه ونائبه إبراهيم نصر، والمقرر حسن الحضيري وعضوية ونيس زكه وعلي المكشالي وفيصل الشريف وإدريس عبدالله وفرج الفرجاني.