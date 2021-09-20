اختبارات جديدة للحكام الذين أخفقوا في اللياقة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 05:08 مساء
اختبارات جديدة للحكام. (الإنترنت)

حددت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعدًا لإجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام المتغيبين، وأيضًا الذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبارات السابقة.

وتقام الاختبارات الجديدة في الأول من نوفمبر، بطرابلس لحكام المنطقتين الغربية والجنوبية، وفي الثاني من نوفمبر لإجراء اختبارات اللياقة البدنية ببنغازي لحكام المنطقتين الشرقية والوسطى.

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» قال رئيس لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، نصر الدين قرين، إن 106 حكام (وسط ومساعد)، أُجريت لهم مسحات «كورونا» والكشوفات الطبية، وشاركوا في امتحانات اللياقة البدنية التي جرت بمدينتي طرابلس وبنغازي.

وأوضح أنه تمكن  44 حكمًا من اجتياز الامتحانات بنجاح، مضيفًا أنه شارك فى امتحانات اللياقة البدنية 66 حكمًا من المنطقتين الغربية والجنوبية، اجتاز منهم الامتحانات بنجاح 41 حكم وسط ومساعدًا، ومن المنطقتين الشرقية والوسطى شارك 49 حكمًا، اجتاز الامتحانات بنجاح 24 حكمًا.

وستشرف على الامتحانات المعادة نفس اللجنة الأولى التي ترأسها الدولي المتقاعد محمد عريبي، وتضم لجنة طرابلس الحكام المتقاعدين عادل سويسي وأسامة الأشهب والسيفاو علي وفوزي المنير وميلود خميس وسعيد عياد وعبدالباسط كريفه وعصام شرف الدين.

ولجنة بنغازي تضم إبراهيم الفاخري وطارق الجهاني وعطية عبدالقادر ويوسف بشير، وفوزي الدالي ومحمد النيبوا وفوزي الصافي ومبروك الفارسي.

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