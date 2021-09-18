اجتماع مشترك بين «الأولمبية الليبية» ولجنة إعداد قانون الرياضة

اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)

عُقد، أمس الجمعة بقاعة الاجتماعات بديوان اللجنة الأولمبية الليبية بشارع عمر المختار بطرابلس، اجتماع مشترك بين «الأولمبية الليبية» ولجنة إعداد مسوَّدة مشروع قانون الرياضة بحضور رئيس «الأولمبية الليبية» الدكتور جمال الزروق، ووكيل شؤون الأندية بوزارة الرياضة جمال أبونوارة، ورئيس لجنة مسوَّدة القانون محمد أبودبرة ومقرر اللجنة رضوان أبوليفة وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، وأشاد فيها بدور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي على دعمه وتشجيعه، وعن امتنانه وتقديره للعمل والجهد المبذول من رئيس وأعضاء لجنة مسوَّدة القانون، مثمنًا مبادرتهم للاجتماع مع مكونات اللجنة الأولمبية باعتبارها شريكًا أساسيًّا وعنصرًا مهمًّا في المنظومة الرياضية الليبية، بحسب ما جاء في صفحة اللجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

الاجتماع تواصل لثماني ساعات، واتسم بالحوار المعمق والنقاش الهادف سعيًا للاستفادة من كل الملاحظات، وعرضت فيه مسوَّدة قانون الرياضة، وتم الاستماع لكل الملاحظات والآراء من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وتم التوصل إلى جملة من المقترحات التي أثْرَت مسوَّدة قانون الرياضة للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للمسوَّدة.

اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)

اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)