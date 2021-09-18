ليبيا تتوج بفضية «جودو العرب» للمكفوفين

ليبيا تتوج بفضية «جودو العرب» للمكفوفين. (إنترنت)

توج الليبي محمد مجدي بن إسماعيل من جمعية «النور للمكفوفين» بالقلادة الفضية في بطولة العرب لجودو المكفوفين التي جرت أخيرًا بمصر.

بن إسماعيل توج بفضية وزن 66 كلغ، بعد أن حقق الفوز في مباراتين على المصريين محمد ممدوح وأحمد السيد، وفقد نتيجة المباراة النهائية أمام العراقي سجاد الجويد.

توج العراقي سجاد الجويد بالميدالية الذهبية، والليبي محمد بن إسماعيل بالميدالية الفضية، والمصري أحمد السيد بالميدالية البرونزية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال البطل محمد بن إسماعيل: «أنا سعيد جدًّا بتتويجي في أول مشاركة لي بفضية جودو العرب للمكفوفين، وأهدى الفوز لكل الليبيين وإلى مَن ساندني ودعمني بجمعية النور، وإلى مدربي القدير محمد صالح، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجودو نبيل دراويل».

وأضاف: «أتمنى تحقيق مزيد النتائج واعتلاء منصات التتويج في قادم المواعيد».

ليبيا تتوج بفضية «جودو العرب» للمكفوفين. (إنترنت)