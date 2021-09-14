والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أنقذوا شباب الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 06:47 مساء
زكريا الأحمر. (أرشيفية : الإنترنت)

ناشد عادل الأحمر والد بطل رمي القرص الليبي المعروف زكريا الأحمر وزارة الرياضة بالاهتمام بأبطال ليبيا وعدم إهمالهم ماديًّا ومعنويًّا.

وقال عادل الأحمر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «لم أندم يومًا على دخول ابني المجال الرياضي حتى أصبح بطلًا، لكن متأسف لحالة الإهمال التى يعيشها هو وغيره من الأبطال الشباب».

وأضاف: «يعاني ابني قلة الحوافز ولديه الرغبة في التدريب لكنه محبط رغم أنه صاحب الرقم الليبي في رمي القرص وأحد أبطال العرب ومثَّل ليبيا في أولمبياد الشباب العالمي في الصين منذ سنوات، فهو من مواليد 97 ولا يزال فى جعبته ما يقدم للرياضة الليبية».

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